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Американцы назвали три главные проблемы в США 

Американцы назвали три главные проблемы в США 

Большинство опрошенных американцев (26%) считают политический экстремизм и угрозы демократии главными проблемами, в свою очередь рейтинг одобрения работы президента США Джо Байдена немного вырос и достиг 40%, следует из результатов опроса агентства Рейтер и компании Ipsos.

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