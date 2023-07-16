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Турция ужесточает правила выдачи ВНЖ иностранным гражданам

Турция ужесточает правила выдачи ВНЖ иностранным гражданам

Департамент миграции опроверг информацию о полном запрете выдачи ВНЖ всем проживающим в Турции иностранцам, но подтвердил, что ВНЖ не будет выдаваться проживающим в ряде определенных районов страны иностранцам из-за огромного миграционного давления.

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