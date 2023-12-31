Это справедливый народный суд

Вадим Белецкий

Давным-давно тошно и мерзко от всех этих либерастических персонажей, и кроме крайней степени отвращения, и лютой ненависти к себе, подобные персонажи другого вызвать не могут! Удивляюсь только лишь одному - сколько же можно ещё терпеть этот безумный шабаш, откровенно происходящий в столице на глазах изумлённой подобным антироссийским сборищем мерзопакостной, не известно каким образом разбогатешей публики? На мой взгляд, должен быть полный, тотальный запрет, даже на упоминание фамилий подобных мерзопакостных персонажей, не говоря уже о какой-либо трансляции с участием этих полностью разложившихся моральных уродов!