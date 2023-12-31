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  • Вадим Белецкий
    Давным-давно тошно и мерзко от всех этих либерастических персонажей, и кроме крайней степени отвращения, и лютой нена...Это справедливый ...
  • виктор школин
    Всю эту нечисть собрать ровными рядами на Красной площади, выдать лопаты и строем отправить на фронт рыть окопы, жела...Это справедливый ...
  • Семен Борисов
    Может пора уже у..бать по Чехии?Чё стесняться то???Почему по Белгороду?

Это справедливый народный суд

Это справедливый народный суд

Названы те, кто не пришел к Ивлеевой. Их предупредили? Да-а, а пострадавших могло ведь было быть намного больше.

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Комментарии
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Юрий Золотарев
Ивлеева - аХент СБУ!!
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9 час.
виктор школин
Всю эту нечисть собрать ровными рядами на Красной площади, выдать лопаты и строем отправить на фронт рыть окопы, желательно пешком.
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8 час.
Вадим Белецкий
Давным-давно тошно и мерзко от всех этих либерастических персонажей, и кроме крайней степени отвращения, и лютой ненависти к себе, подобные персонажи другого вызвать не могут! Удивляюсь только лишь одному - сколько же можно ещё терпеть этот безумный шабаш, откровенно происходящий в столице на глазах изумлённой подобным антироссийским сборищем мерзопакостной, не известно каким образом разбогатешей публики? На мой взгляд, должен быть полный, тотальный запрет, даже на упоминание фамилий подобных мерзопакостных персонажей, не говоря уже о какой-либо трансляции с участием этих полностью разложившихся моральных уродов!
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2 час.

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