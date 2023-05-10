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Ключевые тезисы экспертов с секции «Брендинг:23» на Digital Brand Day

Ключевые тезисы экспертов с секции «Брендинг:23» на Digital Brand Day

Спикеры: Алексей Толстоган, генеральный директор НРА (модератор); Михаил Шкляев, генеральный директор Okkam; Сергей Белоглазов, старший вице-президент ГК «Родная речь»; Елена Кустова, управляющий партнер Media Instinct Group; Денис Лубов, директор по маркетингу и рекламе Renewal («ПФК Обновление»); Татьяна Голышева, директор департамента рекламы «Снежная королева»; Евгений Попов, генеральный директор ORO; Екатерина Гладникова, директор по стратегии, исследованиям и бренду «Вкусно и точка».

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