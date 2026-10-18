“Pennsylvania Gov. Josh Shapiro (D) is launching a new political action committee, raising speculation that the governor may run for president in 2028,” NewsNation reports.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым