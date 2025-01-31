Найдены тела 41 погибшего в авиакатастрофе в Вашингтоне

REUTERS/Carlos Barria Сотрудники американских экстренных служб нашли тела 41 погибшего после авиакатастрофы с самолетом и военным вертолетом, которая произошла около Национального аэропорта имени Рональда Рейгана неподалеку от Вашингтона.
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