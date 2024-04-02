Диспетчер переезда в Ярославской области, где произошло ДТП с 7 погибшими, был пьян

О предварительных причинах происшествия рассказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев.Стало известно, что диспетчер железнодорожного переезда в Ярославской области, где при столкновении поезда и пассажирского автобуса погибли семь человек, был пьян.
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