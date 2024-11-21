В Оренбургской области полицейские проведи рейдовое мероприятие «Смотри в оба! Будь заметен!»

Сотрудники Госавтоинспекции МУ МВД России «Орское» совместно с отрядом ЮИД Лицея №1 г. Новотроицка вблизи пешеходного перехода, расположенного около школы, провели рейдовое мероприятие «Смотри в оба! Будь заметен!».