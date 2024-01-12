Наставник СКА Ротенберг о Ковальчуке: здоровый образ жизни — всем пример

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после победы в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) над московским "Спартаком" высказался об игроке красно-белых Илье Ковальчуке, передает РИА Новости.
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