«Нашей дружбе конец навсегда»: Джигурда подло поступил с Волочковой

Обидно, во что превратилась некогда красивая и талантливая балерина, а теперь превратилась в нечто и ещё оскорбляет своего зрителя…

Сергей Туренко

К этому все шло уже давно. И никакая она не балерина, а обычная безмозглая девка, коль поддалась на провокацию. Она всегда ходила в своих видео по лезвию ножа, но всему есть предел. И она его уже перешла. Нужно ее как и других участников голой вечеринки отправить в небытие.