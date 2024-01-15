Балерина может потерять всё из-за скандального видео. Анастасия Волочкова Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look PressАнастасия Волочкова устроила свою «голую» вечеринку.
«Нашей дружбе конец навсегда»: Джигурда подло поступил с Волочковой
Комментарии
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РМ
Раиса Мелькумова
Обидно, во что превратилась некогда красивая и талантливая балерина, а теперь превратилась в нечто и ещё оскорбляет своего зрителя…
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19 час.
Сергей Туренко
К этому все шло уже давно. И никакая она не балерина, а обычная безмозглая девка, коль поддалась на провокацию. Она всегда ходила в своих видео по лезвию ножа, но всему есть предел. И она его уже перешла. Нужно ее как и других участников голой вечеринки отправить в небытие.
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19 час.
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