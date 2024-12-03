«Это осиная матка»: ВС РФ взорвали военный хаб НАТО под Одессой, Кедми заявил о «военной катастрофе»: Карта боевых действий на Украине, к утру 3 декабря 2024 — Новости СВО, Карта СВО

Карта боевых действий на Украине, сегодня к утру 3 декабря 2024 г. новости войны на Украине, интерактивная карта СВО РФ, Операция по освобождению ВС России города Часов Яр в ДНР, последние новости к утру 03.
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