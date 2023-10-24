Оппозиция в поисках себя и своего избирателя

Введение В СМИ фиксируется активизация дискуссии об участии оппозиции в президентских выборах. Предпринимаются попытки разных игроков навязать альтернативные сценарии кампании и создать инфошум за счет резонансных инициатив.
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