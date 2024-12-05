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Прима ХХ века. Как Галина Уланова прославила советский балет и влюбила в себя всю планету?

Прима ХХ века. Как Галина Уланова прославила советский балет и влюбила в себя всю планету?

Галина Уланова — одно из главных имен в истории советского балета. Ее до сих пор хорошо помнят в России и за рубежом, ее техникой восхищаются именитые хореографы, по записям ее танцев по сей день учат молодежь.

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