Рогов сообщил о взрывах и стрельбе в подконтрольном Киеву Запорожье

архивное фото, Global Look Press/Mohammed Othman/ZUMAPRESS.com В городе Запорожье, который контролируют украинские войска, были слышны стрельба и взрывы, сообщил в своем Telegram-канале глава общественного движения "Мы – вместе с Россией" Владимир Рогов в воскресенье, 28 января.
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