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salekhard.online

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На Ямале введут систему поощрений для пользователей «Морошки»

На Ямале введут систему поощрений для пользователей «Морошки»

На встрече, посвящённой Стратегии пространственного развития России до 2030 года, директор департамента экономики Валерий Миронов рассказал о новых возможностях, которые ждут жителей Ямала.

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