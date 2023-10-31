Генеральный комиссар БАПОР: 70% погибших в Газе — женщины и дети

Генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филипп Лаззарини заявил, что с начала обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа было убито около 70% женщин и детей, передает ТАСС.
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