Генеральный комиссар БАПОР: 70% погибших в Газе — женщины и дети

Генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филипп Лаззарини заявил, что с начала обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа было убито около 70% женщин и детей, передает ТАСС.