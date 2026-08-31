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МОСИНФОРМ

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Спрос на детское такси в Москве 1 сентября может вырасти до 30%

Спрос на детское такси в Москве 1 сентября может вырасти до 30%

Утром в День знаний количество заказов такси в Москве может оказаться на 6–11% выше, чем в обычный вторник.

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