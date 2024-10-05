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По каким признакам понять, что в ваш сон приходил сам Сатана

По каким признакам понять, что в ваш сон приходил сам Сатана

По каким признакам понять, что в ваш сон приходил сам Сатана Алёна ЮрьеваСны о святых, ангелах и даже Боге воспринимаются верующими как знаки, однако церковь предупреждает о том, что такие явления могут быть обманом.

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