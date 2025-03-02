Юных жителей Твери приглашают в «Сказочный мир балета»

Тверская филармония приглашает юных зрителей в «Сказочный мир балета» . Концерт состоится 9 марта. На сцене выступят ведущие солисты , лауреаты российских и международных балетных конкурсов: Музыкального театра Станиславского и Немировича-Данченко, Кремлевского балета и театра «Русский балет» под руководством Вячеслава Гордеева.
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