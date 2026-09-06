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Чимаев уложил на лопатки, Садулаев победил на классе, Снайдер заговорил на русском: чем запомнился турнир RAF в Москве

Чимаев уложил на лопатки, Садулаев победил на классе, Снайдер заговорил на русском: чем запомнился турнир RAF в Москве

Турнир RAF по вольной борьбе в Москве получился богатым на события. В карде первого турнира в России присутствовали именитые бойцы UFC и олимпийские чемпионы, в том числе из США.

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