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Татар-информ

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На складе в Подмосковье тушат пожар площадью 1,8 тыс. «квадратов»

На складе в Подмосковье тушат пожар площадью 1,8 тыс. «квадратов»

В Московской области загорелся склад, огонь распространился на площадь 1,8 тыс. квадратных метров. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

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