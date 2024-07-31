Дикие животные встали «на учет»

Ежегодно в осенне-зимний период на территории национального парка «Удэгейская легенда» совместно с партнерскими природоохранными организациями проводится фотоучет диких животных, поделилась с корреспондентом PRIMPRESS директор национального парка «Удэгейская легенда» Мария Теплоухова.
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