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Дикие животные встали «на учет»

Дикие животные встали «на учет»

Ежегодно в осенне-зимний период на территории национального парка «Удэгейская легенда» совместно с партнерскими природоохранными организациями проводится фотоучет диких животных, поделилась с корреспондентом PRIMPRESS директор национального парка «Удэгейская легенда» Мария Теплоухова.

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