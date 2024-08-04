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test mazurok

1 подписчик

❕Громкие звуки в Севастополе связаны с тренировками флота «Ориентировочно до 11:00 на внешнем рейде Севастопольской бухты флот проводит тренировки со стрельбой из различных видов стрелкового оружия.

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