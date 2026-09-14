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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Бетис» набрал 12 из 15 очков в Ла Лиге – как и «Реал», у которого севильцы выиграли. Только у «Барсы» больше

«Бетис» идет по графику « Реала » на старте сезона-2026/27. Команда тренера  Мануэля Пеллегрини в гостях обыграла « Вильярреал » (2:1) в 5-м туре Ла Лиги .

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