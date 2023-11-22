Минобороны: В небе над Крымом уничтожены три украинских беспилотника

Противник пытался атаковать объекты около 07:30 мск, уточнили в ведомствеМинистерство обороны России отчиталось, что утром пресекло попытку Киева «совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ».
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