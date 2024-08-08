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Россиянам раскрыли способы снизить налоги за дачу

Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов в беседе с РИА Новости раскрыл россиянам способы снизить налоги, уплачиваемые за дачный участок.

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