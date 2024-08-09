🛠 В Симферополе дом «призрак» получит статус многоквартирного дома после подведения коммуникаций Здание бывшего общежития в Железнодорожном тупике построили 70 лет назад.
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🛠 В Симферополе дом «призрак» получит статус многоквартирного дома после подведения коммуникаций Здание бывшего общежития в Железнодорожном тупике построили 70 лет назад.