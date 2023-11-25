Палестинский врач Рихаль: В Газе не осталось работающих больниц

На территории сектора Газа не осталось ни домов, ни больниц, поэтому почти все покинули эти места. Такой информацией поделился врач-кардиолог Рихаль, который работал в медицинском учреждении «Аш-Шифа» и прибыл в Москву.
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