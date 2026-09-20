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Экс-игрок сборной Англии Таунсенд попал под газонный каток во время разминки

Экс-игрок сборной Англии Таунсенд попал под газонный каток во время разминки

Английский футболист Эндрос Таунсенд попал под каток для выравнивания газона во время разминки. Инцидент случился перед игрой чемпионата Таиланда между «Прачуап», за который выступает англичанин, и «Паттани».

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