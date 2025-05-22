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Борьба с БАДами: Роспотребнадзор и врачи бьют тревогу – увеличились случаи заболевания печени из-за приема биологических добавок

Борьба с БАДами: Роспотребнадзор и врачи бьют тревогу – увеличились случаи заболевания печени из-за приема биологических добавок

Борьба с БАДами: Роспотребнадзор и врачи бьют тревогу – увеличились случаи заболевания печени из-за приема биологических добавок Ольга БезродняяВ последние годы Россия сталкивается с растущей проблемой токсического поражения печени из-за приема БАДов.

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