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Парламентская газета

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Кто родился 17 марта

Кто родился 17 марта

Андрей Рэмович Белоусов (66 лет), министр обороны Российской Федерации. Занимал должности заместителя министра экономического развития и торговли РФ, директора Департамента экономики и финансов Правительства РФ.

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