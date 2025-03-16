Кто родился 17 марта

Андрей Рэмович Белоусов (66 лет), министр обороны Российской Федерации. Занимал должности заместителя министра экономического развития и торговли РФ, директора Департамента экономики и финансов Правительства РФ.
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