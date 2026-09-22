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ООН призвала к новым защитным мерам для ИИ: существующие «разваливаются»

ООН призвала к новым защитным мерам для ИИ: существующие «разваливаются»

Независимая международная научная группа по ИИ, поддерживаемая ООН, призвала мировых лидеров и технологические компании внедрить новые меры защиты для искусственного интеллекта, обеспокоенная тем, что существующие меры предосторожности «разваливаются» .

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