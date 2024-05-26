Севастопольские спортсмены выиграли Международный турнир по дзюдо

26 мая в Хабаровске на Международном турнире по дзюдо этапа серии профессиональных соревнований «Russian judo Tour» спортсмены из Севастополя Александр Шалимов и Антон Брачев завоевали золото и серебро среди тяжеловесов.
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