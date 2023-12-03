Арестович: условный Майдан или переворот могут разрешить противоречия на Украине

Разрешить противоречия, которые накопились на Украине за последние годы, можно только экстраординарным путем, Об этом заявил экс-советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович в своем Telegram-канале.
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