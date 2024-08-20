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Все вы, смотревшие их в СССР, этот ностальгический тест не пройдете: угадайте «Гараж», «Формулу любви» и другие самые популярные комедии 70-80-х

Все вы, смотревшие их в СССР, этот ностальгический тест не пройдете: угадайте «Гараж», «Формулу любви» и другие самые популярные комедии 70-80-х

Настало время убедиться, что в кино в СССР вы зря ели свой попкорн! Не ели? А зря! фото: фильм «Формула любви» (1984)Страшно веселый тест принесли мы в твой дом, читатель, вот только по грустному поводу: сегодня — годовщина смерти замечательного советского артиста Семена Фарады.

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