В КНР обратили внимание на одну сделку с компаниями из США

Ta Kung Pao: КНР проверит сделку о продаже панамских портов компаниям из США На сделку по продаже гонконгской компанией CK Hutchison двух портов Панамского канала — Бальбоа и Кристобаль консорциуму американских инвесторов во главе с BlackRock обратило внимание Китайское Государственное управление по регулированию рынка (SAMR), сообщает издание Ta Kung Pao.