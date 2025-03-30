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В КНР обратили внимание на одну сделку с компаниями из США

В КНР обратили внимание на одну сделку с компаниями из США

Ta Kung Pao: КНР проверит сделку о продаже панамских портов компаниям из США На сделку по продаже гонконгской компанией CK Hutchison двух портов Панамского канала — Бальбоа и Кристобаль консорциуму американских инвесторов во главе с BlackRock обратило внимание Китайское Государственное управление по регулированию рынка (SAMR), сообщает издание Ta Kung Pao.

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