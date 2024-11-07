«Создавая будущее»: международный симпозиум стал платформой для обсуждения глобальных вызовов

МОСКВА, 7 ноября, ФедералПресс. 6 ноября в Москве завершился Международный симпозиум «Создавая будущее», первое мероприятие в Национальном центре «Россия», созданном по распоряжению Президента России Владимира Путина.
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