Иммунолог Кондратенко: аллергия может развиться после стресса или тяжёлой болезни

Профессор кафедры иммунологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России Ирина Кондратенко рассказала в беседе с RT о причинах возникновения поллиноза — сезонной аллергии и способах борьбы с ней.
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