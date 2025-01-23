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Неординарные газовые новости

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Битва за европейский газовый рынок: - кто победит?

Битва за европейский газовый рынок: - кто победит?

Европейский газовый рынок переживает период серьезных трансформаций. По данным аналитической компании Kpler, в начале 2024 года европейские страны продолжают наращивать импорт российского СПГ, несмотря на политическое давление.

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