Битва за европейский газовый рынок: - кто победит?

Европейский газовый рынок переживает период серьезных трансформаций. По данным аналитической компании Kpler, в начале 2024 года европейские страны продолжают наращивать импорт российского СПГ, несмотря на политическое давление.
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