К 2050 году близорукость может быть примерно у 40% детей в мире

Для всего мира прогнозы действительно впечатляют: классическая оценка предполагает, что к 2050 году миопия может затронуть около 4,9 млрд человек, то есть примерно половину населения планеты.
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