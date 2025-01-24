«Талибы»* просят Татарстан организовать выставку Афганистана на KazanForum

Находящееся у власти в Афганистане движение «Талибан»* (признано в России террористическим и запрещено) просят власти Татарстана организовать выставку страны на предстоящем международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum 2025».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии