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Татар-информ

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«Талибы»* просят Татарстан организовать выставку Афганистана на KazanForum

Находящееся у власти в Афганистане движение «Талибан»* (признано в России террористическим и запрещено) просят власти Татарстана организовать выставку страны на предстоящем международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum 2025».

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