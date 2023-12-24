В тюрьму за приготовление оливье, расстрел за селедку под шубой

Медведев предложил Украине сажать в тюрьму за приготовление оливье Фото: GLOBAL LOOK PRESS Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил украинским властям внести в Уголовный кодекс Украины статью о подготовке к приготовлению «салата оливье» и «селедки под шубой».