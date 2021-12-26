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Чемпионат Казахстана по футзалу. «Рахмет» сыграет с «Нур-Султаном», «Атырау» – «Актобе» и другие матчи

Сегодня пройдут очередные матчи чемпионата Казахстана по футзалу. Таблица турнира здесь. «Рахмет» – «Нур-Султан» – 16:00 «Окжетпес» – «Аят»  – 17:00 ; «Атырау» – «Актобе» – 18:00 «Каспий» – «Байтерек» – 19:00 Время началом матча по Нур-Султану.

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