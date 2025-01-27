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Чарли Кокс рад, что ему досталась роль Сорвиголовы: актер готов продолжать и...

Чарли Кокс рад, что ему досталась роль Сорвиголовы: актер готов продолжать и...

Чарли Кокс рад, что ему досталась роль Сорвиголовы: актер готов продолжать играть персонажа хоть до старостиАктер Чарли Кокс стал известен зрителям в первую очередь благодаря своей роли адвоката Мэтта Мердока в сериале “Сорвиголова” от Netflix.

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