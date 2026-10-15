Канавинский районный суд Нижнего Новгорода приговорил бывшего руководителя компании Дмитрия Карандашева к четырём годам колонии общего режима и штрафу в 800 тысяч рублей за хищение средств банка в 2022–2023 годах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ОА Мигрантов на горо...
- В Германии учатся...
- Переговоры? США п...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым