Сальдо заявил, что Каховское водохранилище превратилось в болотистую местность

Каховское водохранилище спустя год после разрушения плотины ГЭС превратилось в болотистую местность. Об этом заявил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо на Восточном экономическом форуме.
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