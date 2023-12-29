Регионы России
ГлавнаяБлогПолитикаЭкономикаОбществоСпецпроектыНаш журнал
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регионы России

111 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Бирюков
    Уму не растяжимо: лишение гражданства "...не распространяется на тех, кто совершил убийство...". Не иначе, как Хуйсну...Трех человек впер...
  • Natalia Ivanova
    Запустили козлов в огород. Мигранты свою страну обосрали и вашу обсерут - для них нет разницы где нагадить.Губернатор Техаса...
  • Валерий Бирюков
    Сурьёзный вопрос! Видима-а-а-а, не хотела быть единственной представительности Думы, а больше никто не захотел.Ксения Собчак изм...

Петербурженка арестована за избиение школьников нунчаками в своей квартире

Петербурженка арестована за избиение школьников нунчаками в своей квартире

Жительница Петербурга Юлия Акулова, которая избивала нунчаками двух младшеклассников в своей квартире в течение часа, была арестована по обвинениям в похищении и незаконном задержании, сообщила объединенная пресс-служба судов города, пишет ТАСС.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх