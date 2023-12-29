Петербурженка арестована за избиение школьников нунчаками в своей квартире

Жительница Петербурга Юлия Акулова, которая избивала нунчаками двух младшеклассников в своей квартире в течение часа, была арестована по обвинениям в похищении и незаконном задержании, сообщила объединенная пресс-служба судов города, пишет ТАСС.
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