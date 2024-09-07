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Человек, который убил Василия Чапаева

Человек, который убил Василия Чапаева

За что ему поставили памятник на. улице Чапаева?В селе Красное Оренбургской области недавно был открыт памятник участнику Гражданской войны казачьему полковнику Тимофею Сладкову.

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