Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 598 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей
    За диверсию - запрет определенных действий?Суд не стал арест...
  • Варлам Устрялов
    мутанты только похожи на людей. на самом деле, они - зверьё, которое должно жить в своих диких кишлачных степях."Это не ваше папи...
  • Юрис Хартманис
    ГероиНе смог остаться ...

В Египте построят первый в мире небоскреб на водородном топливе

В Египте построят первый в мире небоскреб на водородном топливе

Офисное здание Forbes International Tower высотой 240 метров, которое построят в новой административной столице Египта в 30 километрах от Каира, станет первым в мире небоскребом, использующем энергию водорода и не будет зависеть от традиционной электросети.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Grandad
Надеюсь, самого водорода в здании не будет, а будет лишь выработанная с его помощью электроэнергия на удаленных мощностях. Опасное это дело - играться с водородом в атмосферной кислородной среде!
Ответить
16 час.

Картина дня

наверх