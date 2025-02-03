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Рабочие начали восстанавливать «Алые Паруса» после взрыва

Рабочие начали восстанавливать «Алые Паруса» после взрыва

Ремонтные работы начались в подъезде дома ЖК «Алые Паруса» Ремонтные работы начались в подъезде многоквартирного дома в жилом комплексе «Алые Паруса» на Авиационной улице в Москве, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.

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